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هذا الصيف.. 10 انتقالات ستكسر حاجز الـ100 مليون يورو

14
MAY
2019
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نشرت صحيفة "أس" الإسبانية قائمة بـ10 انتقالات محتملة الصيف المقبل، ستكون الصفقات الأضخم، وسيكلف كل انتقال منها أكثر من 100 مليون يورو.

ووضعت الصحيفة 10 انتقالات محتملة في أوروبا، ستكلف أكثر من 100 مليون يورو، وستكون الصفقات الأبرز في سوق انتقالات الصيف المقبل المرتقب.

إيدن هازارد
أصبح النجم البلجيكي حديث الصحف الإسبانية مؤخرا، حيث يتوقع أن يتم انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني فور نهاية الموسم. ومع استمرار تألقه بالدوري الإنجليزي مع تشلسي، لن ينتقل النجم البلجيكي بأقل من 100 مليون يورو.

غاريث بيل
شارف فصل غاريث بيل مع ريال مدريد على نهايته، مع الخلافات التي تجمع بين مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان واللاعب، مما يعني أن عودته لإنجلترا أصبحت وشيكة. ويتوقع أن يصل انتقال بيل لأكثر من 100 مليون يورو، إلا في حال انتقاله بنظام الإعارة.

بول بوغبا
يعتبر الفرنسي بول بوغبا هدفا حقيقيا لريال مدريد الإسباني، وقد يحسم زيدان انتقال اللاعب هذا الصيف، في صفقة "ضخمة" قد تتجاوز 100 مليون يورو.

كريستيان إيركسن
نهائي دوري أبطال أوروبا المقبل قد يكون المباراة الأخيرة للدنماركي كريستيان إيركسن مع فريقه توتنهام، والذي يعد هدفا لكبرى الأندية الأوروبية. انتقال إيركسن سيكلف مبلغا "ضخما" الصيف المقبل.

إيسكو
نجم ريال مدريد "المظلوم" إيسكو عانى من تجاهل المدربين له، بالرغم من مهارته العالية. انتقاله قد يكون وشيكا الموسم المقبل.

أنطوان غريزمان
مع خروج برشلونة "المهين" بدوري أبطال أوروبا، قد يعود النادي "الكتالوني" لملاحقة غريزمان، الذي يعد من أفضل اللاعبين في العالم.

فيليب كوتينيو
فشل النجم البرازيلي كوتينيو مع فريقه برشلونة، وصار رحيله أمرا حتميا هذا الصيف. تاريخه "المضيء" مع ليفربول سيعني أن انتقاله سيكلف الملايين الكثيرة.

باولو ديبالا
على كل من يريد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا إنفاق مبلغ ضخم، فبالرغم من فقدانه لمكانه الأساسي مع يوفنتوس، إلا أن موهبة اللاعب وقيمته التسويقية ستجعله انتقال بأكثر من 100 مليون يورو.

جيدون سانشو وجواو فيلكس
النجمان سانشو وفيليكس هم الأكثر جذبا للأنظار بين اللاعبين الشباب هذا الموسم، وسيكون النتقالهما من فريقيهما بوروسيا دورتموند وبنفيكا مسألة وقت لا أكثر، اما قيمة الانتقال، فستتجاوز الـ100 مليون يورو بالتأكيد.

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