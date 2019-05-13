كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: العهد الى نصف نهائي غرب آسيا

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حجز العهد بطل لبنان في كرة القدم، مكانه في الدور نصف النهائي لمنطقة غرب آسيا من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتصدره الترتيب النهائي للمجموعة الثالثة، بفوزه على ضيفه المالكية البحريني 2-1 مساء اليوم على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في المرحلة الاخيرة للدور الاول.

سجل للعهد احمد زريق وخليل خميس. وكان المالكية افتتح التسجيل عبر عيسى عبد الوهاب.

وكانت افضل نتيجة للعهد بلوغه الدور النهائي لمنطقة غرب آسيا (نصف نهائي القارة) منذ ثلاثة مواسم، وخروجه امام الزوراء العراقي الذي أحرز اللقب لاحقا.

وفي المسابقة عينها، يختتم النجمة مشواره في المجموعة الاولى بلقاء فريق الجيش السوري في العاصمة البحرينية المنامة.

ويتذيل النجمة ترتيب النجمة برصيد صفر من النقاط.