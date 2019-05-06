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كاسياس يغادر المستشفى.. ومستقبله "غامض"

6
MAY
2019
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 غادر حارس المرمى الدولي الإسباني السابق إيكر كاسياس (37 عاما) الاثنين المستشفى الذي أدخل إليه، الأربعاء الماضي، بسبب أزمة قلبية، مؤكدا أن مستقبله غير مضمون.

وصرح حارس مرمى فريق بورتو البرتغالي للصحافيين الذين كانوا في انتظاره أمام المستشفى قائلا: "أنا متأثر قليلا لكني بصحة جيدة. كنت محظوظا جدا".

وتابع حارس مرمى ريال مدريد وقائد منتخب إسبانيا سابقا الذي كان برفقة زوجته سارة كاربونيرا: "يجب أن أخلد للراحة لمدة أسبوعين أو ربما شهرين، لا أعرف. في الحقيقة، الأمر سيان بالنسبة إلي، والمهم أني هنا الآن... لا أعرف كيف سيكون المستقبل".

وأعلن نادي بورتو أن حارسه "عانى من أزمة قلبية حادة خلال حصة تدريبية للفريق صباح الأربعاء وأدخل إلى المستشفى بشكل طارئ". وأوضح النادي أن الأزمة كانت عبارة عن انسداد "حاد" في الشرايين.

وفي المساء، طمأن كاسياس الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 38، في 20 مايو الجاري، مشجعيه وأنصاره عبر حسابه على "تويتر" بنشر صورة له وهو على سرير المستشفى، يبتسم ويرفع إبهامه مع تعليق: "كل الأمور تحت السيطرة هنا، خوف كبير لكن كل قواي سليمة".

وبحسب وسائل الإعلام البرتغالية، فقد ذهب كاسياس إلى مستشفى "سي يو إف" الخاص في بورتو، حيث أجريت له عملية قسطرة في القلب.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن كاسياس شعر بالانزعاج خلال التمارين، وأن العملية التي خضع لها أنهت موسمه قبل مرحلتين من نهاية الدوري، حيث يحتل بورتو المركز الثاني خلف بنفيكا، وسيخوض نهائي مسابقة الكأس ضد سبورتينغ، في 25 الجاري.

ونشأ كاسياس في ريال، وبدأت قصته مع النادي الملكي عام 1990، ثم شق طريقه إلى الفريق الأول عام 1999، ومضى معه لإحراز كل الألقاب الممكنة وأبرزها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات والدوري الإسباني خمس مرات.

وانتقل كاسياس من ريال إلى بورتو عام 2015 وأحرز في صفوفه بطولة الدوري المحلي الموسم الماضي.

وأصبح كاسياس شخصية رمزية مهمة في كرة القدم والرياضة عموما في إسبانيا، بعد الفوز بثلاثية تاريخية (كأس أوروبا 2008، مونديال 2010، كأس أوروبا 2012).

وجسد كاسياس صورة الرياضي صاحب اللياقة البدنية العالية، وخاض في العام الماضي مباراته الألف في مسيرته الاحترافية، كما أنه مدد عقده مع بورتو في مارس حتى عام 2020، ويتضمن العقد الجديد خيار التمديد لعام إضافي، وقد أشار اللاعب الى إمكانية بقائه مع النادي البرتغالي حتى سن الـ 40.

روسيا اليوم
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