living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"ضربة قوية" لبرشلونة قبل موقعة ليفربول

5
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قد تمثل إصابة جناح برشلونة الإسباني عثمان ديمبلي واحتمال غيابه عن الملاعب لفترة، خبرا سارا بالنسبة لليفربول الإنجليزي الذي سيواجه النادي "الكتالوني" في لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، عقب هزيمة قاسية بمباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.

واضطر مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، لتغيير ديمبلي، بعد مرور 5 دقائق على بداية اللقاء الذي جمع النادي "الكتالوني" بسيلتا فيغو، السبت.

وأصيب اللاعب الفرنسي في أوتار ركبة الساق اليمنى بالدقيقة الأولى، لكنه ظل يلعب لأربعة دقائق، وقد بدت علامات الانزعاج واضحة على وجهه.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اللاعب سيخضع الأحد للمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد حالته بدقة.

وتمثل إصابة ديمبلي ضربة لبرشلونة الذي يتحضر لمباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، أمام "الريدز" بملعب "أنفيلد".

وتعليقا على إصابة ديمبلي، أعرب فالفيردي عن أسفه لما حدث مع النجم الفرنسي في اللقاء الذي خسره برشلونة بثنائية من سيلتا فيغو، وأضاف: "يمثل ديمبلي لاعبا مهما في الفريق، وغيابه سيكون له تأثير في المباريات الهامة القادمة التي سنخوضها"

وتابع: "لم أستبدله بفيليب كوتينيو كوني لم أرغب في أي مخاطرة . مازلنا بانتظار تقييم الإصابة والتي قد تكون خفيفة".

وأوضح أن برشلونة سيطر في بعض الأوقات على مجريات المباراة أمام سيلتا فيغو، إلا أن تسجيل الخصم للهدف الأول قد منحهم الأفضلية.

وأشار إلى أن الخصم لعب بوجوه جديدة، بينما عجز برشلونة في الشوط الثاني عن اللحاق بسيلتا والمعادلة.

ودفع هذا الانتصار برصيد سيلتا إلى 40 نقطة ليقترب خطوة أكبرمن ضمان النجاة من الهبوط، لكن هذا كان يعني أن رايو فايكانو صاحب المركز 19 هو أول فريق هبط لدوري الدرجة الثانية عقب خسارته المذلة 4-1 أمام ليفانتي وهو ما جمد رصيده عند 31 نقطة من 36 مباراة.

ويملك برشلونة، الذي خسر لأول مرة منذ هزيمته 4-3 أمام ريال بيتيس قبل نحو ستة أشهر، 83 نقطة بينما لدى أتليتيكو صاحب المركز الثاني 74 نقطة عقب خسارته 3-صفر أمام إسبانيول في وقت سابق السبت.

واضطر مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، لتغيير ديمبلي، بعد مرور 5 دقائق على بداية اللقاء الذي جمع النادي "الكتالوني" بسيلتا فيغو، السبت.

وأصيب اللاعب الفرنسي في أوتار ركبة الساق اليمنى بالدقيقة الأولى، لكنه ظل يلعب لأربعة دقائق، وقد بدت علامات الانزعاج واضحة على وجهه.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اللاعب سيخضع الأحد للمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد حالته بدقة.

وتمثل إصابة ديمبلي ضربة لبرشلونة الذي يتحضر لمباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، أمام "الريدز" بملعب "أنفيلد".

وتعليقا على إصابة ديمبلي، أعرب فالفيردي عن أسفه لما حدث مع النجم الفرنسي في اللقاء الذي خسره برشلونة بثنائية من سيلتا فيغو، وأضاف: "يمثل ديمبلي لاعبا مهما في الفريق، وغيابه سيكون له تأثير في المباريات الهامة القادمة التي سنخوضها".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout