شاهد.. ضربة "الكاوبوي" بالقدم في فك الخصم

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فاز المقاتل الأمريكي دونالد سيروني على مواطنه إل ياكوينتا بالنقاط، في النزال الذي جمعهما، فجر اليوم الأحد، في مدينة أوتاوا، ضمن دورة "UFC Fight Night 151" للفنون القتالية المختلطة.

وأسقط سيروني "الكاوبوي - Cowboy" خصمه بضربة قوية بساقه في الحنك، إلا أن ياكوينتا تمكن من مواصلة النزال، وخسر بقرار الحكام بالإجماع، بواقع: (49-45، 49-45، 49-46).

وتحدى سيروني، بعد النزال، المقاتل الإيرلندي الشهير كونور ماكريغور، ودعاه إلى خوض نزال في الرابع من شهر يوليو المقبل.

وحقق دونالد سيروني (36 عاما) بذلك انتصاره الـ 36 حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 11 هزيمة.

في المقابل، مني ياكوينتا بالهزيمة الخامسة، مقابل 14 انتصارا، وتعادل واحد.