living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لقطة لم ينتبه إليها كثيرون منحت ليفربول "أهم 3 نقاط"

5
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خرج حكم الكرة السابق مارك هالسي بتصريح مهم بشأن الضربة الحرة التي أهدت ليفربول فوزا ثمينا على نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين السبت، وانتهى بفوز "الريدز" بنتيجة 3-2.

وتمكن البديل ديفوك أوريجي من تسجيل هدف الفوز الثالث لليفربول قبل 4 دقائق من نهاية المباراة بضربة رأس قوية، مستغلا ضربة حرة نفذها البديل الأخر شيردان شاكيري.

ومنح هذا الهدف قبلة الحياة لليفربول الذي كاد يفقد كل أمل في الاستمرار في المنافسة حتى الرمق الأخير في الدوري الإنجليزي.

وفي تصريح لصحيفة "صن" البريطانية، أشار هالسي، الذي قضى 14 عاما في التحكيم بالدوري الإنجليزي الممتاز، إلى أن قرار منح الضربة الحرة لليفربول لم يكن صحيحا.

وقال هالسي: "منحت ضربة حرة غير صحيحة الفوز لليفربول، والفضل يعود إلى تصرف البرازيلي فابينو الذكي الذي سقط على الأرض بسهولة شديدة، الأمر الذي جعل الحكم المساعد سيمون لونغ يمنحه الضربة الحاسمة".

وتابع: "أنا متأكد أن حكم اللقاء أندريه مارينر لن يكون سعيدا بقرار مساعده حين يرى إعادة المباراة".
وتطرق هالسي في حديثه للصحيفة البريطانية إلى قرار مارينر بشأن عدم طرد مدافع ليفربول ترنت ألكساندر أرنولد، معتبرا إياه صحيحا، في حين ذكر أسطورة ليفربول السابق جيمي كاراغر أنه كان يجب طرد الظهير الأيمن بعد لمسة اليد التي ارتكبها.

وبيّن هالسي وجهة نظره بالقول: "وفق القانون 12 ، لم يحرم الظهير الأيمن من ليفربول، الخصم من فرصة تسجيل هدف محقق".

واستطرد هالسي: "كان على مارينر توجيه بطاقة صفراء إلى ألكساندر أرنولد للمسه المتعمد للكرة".

وحافظ ليفربول بفوزه على نيوكاسل على آماله في التتويج بالبريميرليغ، وتقدم بنقطتين على مانشستر سيتي، لكن فريق المدرب بيب غوارديولا تبقى له مباراتان من بينهما مواجهة ليستر سيتي باستاد "الاتحاد"، الاثنين، بينما تتبقى مباراة واحدة لليفربول على أرضه أمام ولفرهامبتون واندرارز.

ولم يسبق لسنوات أن ظهر جدول ترتيب الدوري بهذا الشكل قبل ثمانية أيام من النهاية، إذ يملك ليفربول 94 نقطة مقابل 92 لسيتي ويأتي توتنهام هوتسبير في المركز الثالث بفارق أكثر من 20 نقطة.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout