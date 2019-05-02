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الركلات الحرة لميسي.. "السر" عند مارادونا

2
MAY
2019
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حكى مدرب اللياقة البدنية السابق في المنتخب الأرجنتيني قصة "الأستاذ والتلميذ"، التي كان شاهدا عليها بين الأسطورة مارادونا والنجم ليونيل ميسي.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن فرناندو سينيوريني قوله إن مارادونا كان يلعب دور الأستاذ مع تلميذه ميسي، حين كانا معا في المنتخب الأرجنتيني.

وتابع "في فبراير 2009، بعد أشهر من تولي مارادونا منصب مدرب المنتخب، ذهبنا إلى فرنسا لخوض مباراة ودية أمام منتخب الديكة. وقبل يوم من المباراة تدربنا في الملعب الذي سيحتضن اللقاء".

وأضاف "وحين أنهى مارادونا الحصة، طلب منه كل من ميسي وماسكيرانو وتيفيز أن يتدربوا على تنفيذ الكرات الحرة.. ولسوء حظه، لم يتفوق ميسي في إحدى الكرات، الأمر الذي أغضب مارادونا".

وقال مارادونا آنذاك بلهجة قوية "لا يعقل أن ينفذ لاعب موهوب مثل ميسي ركلة حرة كهذه".
وشرع أسطورة كرة القدم الأرجنتينية في تلقين "ليو" تقنيات تنفيذ الضربات الحرة، حيث شدد له على ضرورة عدم رفع قدمه عن الكرة بسرعة كبيرة ثم التركيز على الزاوية التي يريد أن يسدد في اتجاهها.

وقال سينيوريني "كان ميسي ينظر بإعجاب إلى مارادونا ويسجل المعلومات بشغف كبير، حتى وصل إلى ما وصل إليه اليوم".

يشار إلى أن "البرغوث" سجل، مساء الأربعاء، هدفا مثيرا من ركلة حرة في مرمى ليفربول، خلال المبارة التي جمعت الطرفين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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