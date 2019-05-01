كاسياس في المستشفى.. وتغريدة تكشف حالته الصحية

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تعرض الحارس إيكر كاسياس، الأربعاء، إلى أزمة قلبية خلال تدريبات بورتو المنافس في دوري الدرجة الأولى البرتغالي، لكنه قال لاحقا عبر "تويتر" إن "كل الأمور تحت السيطرة".

وكان بورتو قال في بيان على الإنترنت إن كاسياس (37 عاما) أدخل إلى المستشفى بعد تعرضة لأزمة قلبية حادة خلال تدريبات، وفق "رويترز".

وأضاف البيان:"توقف المران على الفور من أجل تقديم المساعدة الطبية للحارس الموجود حاليا في مستشفى بورتو. حالة كاسياس جيدة ومستقرة وتم علاج مشكلة القلب".

وفي وقت لاحق، كتب كاسياس على حساب الرسمي بموقع "تويتر" :"كل الأمور تحت السيطرة. شعرت بقلق كبير لكنني استعدت قواي. خالص الشكر على كل رسائل الدعم والمساندة".