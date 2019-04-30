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رسالة "واتساب" تفضح نيمار.. وريال مدريد قلب الحديث

30
APRIL
2019
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فضحت محادثة على تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري ما يدور في أذهان النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جرمان قبل انطلاق الانتقالات الصيفية.

ووفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير فجر مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشف عن محادثات بين نيمار ومواطنه مارسيلو، الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد.

وقال البرنامج إن نيمار أبلغ مارسيلو من خلال رسالة واتساب أنه يرغب في اللعب ضمن صفوف ريال مدريد، بعدما لم يحقق ما كان مروجا في باريس سان جرمان الفرنسي.

وأشار البرنامج إلى أن اللاعب على علاقة جيدة بعدد كبير من لاعبي ريال مدريد، أبرزهم زملاؤه في منتخب "السامبا" مثل مارسيلو وكاسيميرو وفينيسيوس جونيور.

ويرغب اللاعب الموهوب، الذي رحل عن برشلونة قبل موسمين، في الرحيل عن "حديقة الأمراء" والانتقال إلى فريق جديد قادر على حصد الألقاب على الصعيد القاري.

وسبق أن سعى ريال مدريد لضم نيمار، البالغ من العمر 27 عاما، في الموسم الماضي، إلا أن إدارة النادي الفرنسي رفضت تسريح اللاعب.

يذكر أن الفريق الباريسي ودع بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من دور الثمانية على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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