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تشلسي يوجه صفعة لريال مدريد

29
APRIL
2019
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في الصور التي عرضها تشلسي للزي الذي سيرتديه لاعبوه في الموسم المقبل، ظهر النجم البلجيكي ايدين هازارد في إحدى اللقطات إلى جانب زميليه سيزار أزبيليكويتا وإيثان أمباديو، الأمر الذي أثار التفاؤل ببقاء اللاعب في صفوف النادي اللندني وعدم انضمامه إلى ريال مدريد.

وعادة ما تبتعد الأندية، عند عرض قمصان الموسم الجديد، عن اختيار اللاعبين الذين ينوون الرحيل قريبا.

وإن صحت التكهنات، يكون تشلسي قد وجه ضربة لآمال ريال مدريد، الساعي لنسيان موسمه الجاري السيئ، وضم نجوم كبار خلال الصيف لدعم صفوف الفريق القابع في المركز الثالث بالدوري الإسباني.

ورجحت صحيفة “آس” الإسبانية نقلا عن تقارير صحفية بريطانية، أن يكون تشلسي قد وافق على بيع هازارد إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو (111 مليون دولار أميركي) خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما كان يطالب في البداية بـ116 مليون يورو (129 مليون يورو).

وأوضح المصدر: “مسؤولو تشلسي اقتنعوا بضرورة الاستغناء عن اللاعب في هذا التوقيت للاستفادة من قيمته المادية المرتفعة، وذلك بعدما قضى 7 سنوات في النادي منذ عام 2012 قادما من ليل الفرنسي”.

وتابع: “إدارة النادي الملكي عرضت على هازارد أجرا سنويا يناهز 24 مليون يورو (26 مليون دولار أميركي). هذا سيجعل البلجيكي البالغ من العمر 28 عاما اللاعب الأكثر دخلا في ريال مدريد”.

وبحسبة بسيطة، يعني هذا أن النجم البلجيكي سيتقاضى في سانتياغو برنابيو ما يزيد عن 2.1 مليون شهريا، أو أكثر من 70 ألف دولار في اليوم.

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