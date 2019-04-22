داني ألفيس يحطم رقم المصري حسام حسن "الأسطوري"

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حطم النجم البرازيلي، داني ألفيس، مدافع نادي باريس سان جيرمان، رقما قياسيا استمر لسنوات طويلة في جعبة نجم منتخب مصر السابق حسام حسن.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن النجم البرازيلي (36 عاما)، الذي انضم إلى النادي الفرنسي في عام 2017، بات أمس الأحد، اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في العالم بعدما بلغ رصيده 42 لقبا، متقدما على حسام حسن الأيقونة المصرية، والذي سيطر على مسابقات الدوري والكأس في بلاده رفقة الأهلي والزمالك كما حقق بطولات أخرى ليبلغ رصيده الإجمالي 41 لقبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإسباني أندرياس إنييستا فاز بـ37 لقبا، بالتساوي مع البرازيلي ماكسويل، وكذلك المصري إبراهيم حسن.

وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء على مسيرة داني ألفيس والألقاب التي حصل عليها، مشيرة إلى أنه بدأ مسيرته في فريق باهيا البرازيلي محققا معه 3 ألقاب، قبل أن ينتقل لـ إشبيلية الإسباني ويفوز معه بـ5 ألقاب أخرى.

وفيما يلي أرقام داني ألفيس الـ42:

باهيا البرازيلي: 3 ألقاب

إشبيلية الإسباني: 5 ألقاب

برشلونة الإسباني: 23 لقبا

يوفنتوس الإيطالي: لقبان

باريس سان جيرمان: 5 ألقاب

منتخب البرازيل: 4 ألقاب

المصدر: guardian.ng