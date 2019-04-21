رونالدو ينفرد بإنجاز تاريخي غير مسبوق في أوروبا

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نجح فريق يوفنتوس في التتويج بلقب الدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي، بفوزه على ضيفه فيورنتينا بهدفين مقابل هدف في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

وبذلك اقتنص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول ألقاب سكوديتو بقميص السيدة العجوز في موسمه الأول في إيطاليا.

الموقع الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ أكد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن رونالدو حقق إنجازًا تاريخيًا لم يسبقه إليه أي لاعب من قبل، حيث نجح الدون في التتويج بلقب الدوري في 3 من الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، والتي تشمل إنكلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

وحقق رونالدو لقب الدوري الإنكليزي بقميص مانشستر يونايتد في ثلاثة مواسم، كما اقتنص لقب الليغا رفقة ريال مدريد في موسمين، قبل أن يضيف لقب الدوري الإيطالي إلى إنجازاته هذا الموسم.