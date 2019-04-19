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ريال مدريد يعثر أخيرا على خليفة بنزيما ولكن...!

19
APRIL
2019
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ذكرت تقارير إعلامية أن ريال مدريد عثر أخيرا على خليفة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما المتذبذب المستوى، ويتعلق الأمر بالنجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب إنتراخت فرانكفورت الألماني.

وكشفت التقارير أن الريال تقدم بعرض فعلي إلى مسؤولي إنتراخت من أجل الحصول على خدمات اللاعب الصربي البالغ من العمر 21 عاما، إلا أنه تلقى ردا صادما برفض عرضه.

وقدم الفريق الملكي عرضا قيمته 50 مليون يورو، إلا أنه فوجئ بطلب إنتراخت 30 مليونا إضافية فوق هذا المبلغ، حيث اشترط الحصول على 80 مليون يورو للاستغناء عن خدمات نجمه وهدافه الأول.

وسجل يوفيتش لفريقه خلال الموسم الحالي 25 هدفا في كافة المسابقات، وظل محل متابعة من برشلونة، وبايرن ميونخ، غير أن الريال يبقى الأوفر حظا لضمه.

ونشأ يوفيتش بالنجم الأحمر في بلغراد ولعب في بنفيكا قبل أن ينتقل إلى إنتراخت فرانكفورت الذي ضمه بصفة نهائية، ورفع بند الشراء الذي يربطه ببنفيكا.

ويبحث فلورنتينو بيريز رئيس الريال، لإحداث ثورة في النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بضم لاعبين من العيار الثقيل، خاصة في الشق الهجومي، الذي يعتبر أكبر نقاط ضعف الفريق هذا الموسم، بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعدم ثبات مستوى المهاجم بنزيما.

روسيا اليوم
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