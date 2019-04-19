لماذا لم يحتفل حارس برشلونة بهدف ميسي؟

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اعترف الألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى نادي برشلونة، أنه لم يستطع الاحتفال بالهدف الثاني الذي سجله زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك مانشستر يونايتد.

وأرجع شتيغن، الذي يعتبر في الوقت الراهن، واحدا من أفضل حراس المرمى في العالم، السبب في ذلك، لتضامنه مع حارس اليونايتد، الدولي الإسباني دافيد دي خيا، الذي ارتكب هفوة "قاتلة"، وفشل في التصدي لكرة سددها ميسي كانت في متناوله، لتسكن شباكه.



وقال شتيغن: "لم أحتفل كثيرا بالهدف لأن هذا الخطأ بشري قد يحدث لأي حارس، تحدثت مع دي خيا بعد المباراة وقلت له، إنني أيضا قد أسقط في هذا الخطأ".

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة، ليحجز الفريق الكتالوني تذكرة العبور إلى نصف نهائي المسابقة القارية.

المصدر: matchtv.ru