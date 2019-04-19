ماني.. معدل تهديف أوروبي "خارق" يتفوق على ميسي ورونالدو

دخل السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي سريعا، تاريخ دوري أبطال أوروبا، برقم قياسي رائع تفوق به على كبار نجوم كرة القدم، بمن فيهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ويمتلك ماني 10 أهداف في الأدوار الإقصائية من المسابقة الأوروبية الأم، إلا أن معدله التهديفي بلغ هدفا كل 95 دقيقة، متربعا على عرش هدافي البطولة من حيث هذا المعيار.

ويمتلك رونالدو، ملك هدافي البطولة، 65 هدفا في الأدوار الإقصائية، لكن بواقع هدف كل 107 دقائق، في مقابل ميسي الذي هز الشباك 44 مرة في الأدوار الإقصائية، بمعدل هدف كل 129 دقيقة.

وتعول جماهير ليفربول كثيرا على ماني (27 عاما) خلال ما تبقى من البطولة، حيث يواجه الفريق مهمة صعبة في نصف النهائي أمام برشلونة الإسباني.

ومنذ انتقاله إلى ليفربول قادما من ساوثمبتون في صيف عام 2016، دخل ماني سريعا قلوب عشاق "الريدز"، وبات لاعبا أساسيا في تشكيلة المدير الفني الألماني يورغن كلوب.