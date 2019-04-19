living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماني.. معدل تهديف أوروبي "خارق" يتفوق على ميسي ورونالدو

19
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دخل السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي سريعا، تاريخ دوري أبطال أوروبا، برقم قياسي رائع تفوق به على كبار نجوم كرة القدم، بمن فيهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ويمتلك ماني 10 أهداف في الأدوار الإقصائية من المسابقة الأوروبية الأم، إلا أن معدله التهديفي بلغ هدفا كل 95 دقيقة، متربعا على عرش هدافي البطولة من حيث هذا المعيار.

ويمتلك رونالدو، ملك هدافي البطولة، 65 هدفا في الأدوار الإقصائية، لكن بواقع هدف كل 107 دقائق، في مقابل ميسي الذي هز الشباك 44 مرة في الأدوار الإقصائية، بمعدل هدف كل 129 دقيقة.

وتعول جماهير ليفربول كثيرا على ماني (27 عاما) خلال ما تبقى من البطولة، حيث يواجه الفريق مهمة صعبة في نصف النهائي أمام برشلونة الإسباني.

ومنذ انتقاله إلى ليفربول قادما من ساوثمبتون في صيف عام 2016، دخل ماني سريعا قلوب عشاق "الريدز"، وبات لاعبا أساسيا في تشكيلة المدير الفني الألماني يورغن كلوب.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout