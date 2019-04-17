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مفاجأة.. صلاح يطلب الرحيل عن ليفربول لهذا السبب

17
APRIL
2019
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ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، سيصبح أحد أبرز النجوم المتاحين في موسم الانتقالات الصيفية المقبل، وذلك بعد أن طالب اللاعب إدارة ناديه بالموافقة على رحيله بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي، وذلك بسبب مشكلات عاناها على مدار الفترة الماضية.

وأكدت مصادر لصحيفة "آس" أن سبب رغبة صلاح في الرحيل هو دخوله في مشادة مع المدير الفني الألماني، يورجن كلوب، ما ترتب عليه وصول اللاعب إلى حالة نفسية سيئة في الفترة الماضية، لينتهي به الأمر بتقديم طلب رسمي لإدارة «الريدز» بالرحيل عن الفريق نهاية الموسم.

وواصلت صحيفة "آس" أن ملاك ليفربول اضطروا للتدخل من أجل تخفيف الصدام، ومطالبة اللاعب بسحب الطلب الرسمي، قبل أن يتلقى وعدا بالموافقة على رحيله بنهاية الموسم، إذا صمم على فكرة مغادرة «أنفيلد» في يونيو المقبل، وهو ما وافق عليه محمد صلاح.

وزين محمد صلاح، اليوم الأربعاء، غلاف مجلة التايم كأحد أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم، وذلك قبل ساعات من استقبال بورتو البرتغالي، اليوم الأربعاء، نظيره ليفربول على ملعب الدراجاو في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا من موسم 2018- 2019.

وحسم الريدز مباراة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب الأنفيلد بهدفين دون رد من توقيع الثنائي نابي كيتا وروبرتو فيرمينو، ويتطلع ليفربول للوصول إلى نصف النهائي للموسم الثاني على التوالي، بعد خسارته النهائي العام الماضي أمام ريال مدريد.

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