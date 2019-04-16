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ميسي وبرشلونة.. هل يفكان عقدتيهما الليلة؟

16
APRIL
2019
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تتجه الأنظار الليلة إلى ملعب "كامب نو"، الذي سيكون مسرحا لموقعة برشلونة وضيفه مانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبآمال تحقيق الأهم، وهو قيادة برشلونة لتجاوز ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2015، يخوض الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني مواجهة إياب الدور ربع النهائي للبطولة القارية طامحا أيضا لكسر عقدة شخصية لازمته منذ عام 2013.

ولم يسجل ميسي صاحب المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا (خلف النجم كريستيانو رونالدو)، في الدور ربع النهائي للبطولة منذ عام 2013، عندما هز شباك باريس سان جيرمان .

ومنذ ذلك الحين، واجه ميسي عقدة في الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، كما أنه لم يسجل في الأدوار النهائية للبطولة سوى أمام بايرن ميونخ في نصف النهائي في نسخة 2014/2015.

وبعدها لازمت برشلونة عقدة الخروج من الدور ربع النهائي، ولم يتجاوز الفريق الكتالوني هذا الدور في موسم 2015/2016 وخرج على يد أتلتيكو مدريد، ثم أقصاه يوفنتوس من الدور ذاته في نسخة 2016/2017، قبل أن يصدمه روما الإيطالي في النسخة الماضية.

وتبدو حظوظ برشلونة كبيرة لتجاوز الدور ربع نهائي في نسخة هذا الموسم، بعد فوزه ذهابا خارج ملعبه على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

تتجه الأنظار الليلة إلى ملعب "كامب نو"، الذي سيكون مسرحا لموقعة برشلونة وضيفه مانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبآمال تحقيق الأهم، وهو قيادة برشلونة لتجاوز ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2015، يخوض الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني مواجهة إياب الدور ربع النهائي للبطولة القارية طامحا أيضا لكسر عقدة شخصية لازمته منذ عام 2013.

روسيا اليوم
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