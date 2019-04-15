"فرانس فوتبول" بغلاف صادم.. ميسي ورونالدو في "وضع غريب"

أثارت مجلة "فرانس فوتبول" الجدل بغلاف مثير على نسختها الأخيرة، يظهر رسما لنجمي كرة القدم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وهما يتبادلان قبلة حميمية.

والرسم يعود إلى جدارية في برشلونة، رسمها الفنان الإيطالي "سالفا" قبل إحدى مباريات كلاسيكو الكرة الإسبانية، بين ريال مدريد الذي كان يضم البرتغالي رونالدو وقتها، وبرشلونة الذي يلعب له الأرجنتيني ميسي.

ويشير غلاف المجلة واسعة الانتشار الذي كشفت عنه "فرانس فوتبول" على حسابها بموقع "تويتر"، الاثنين، إلى الموضوع الرئيسي للعدد: هل تفضل ميسي أم رونالدو؟

وتستطلع المجلة في العدد آراء العديد من خبراء كرة القدم ونجوم اللعبة المعتزلين، بشأن تفضيلاتهم الشخصية بين أشهر لاعبين في العالم حاليا.

واحتكر رونالدو وميسي على جوائز كرة القدم على مستوى العالم خلال عقد كامل، منذ 2008 حتى 2017، حتى نجح الكرواتي لوكا مودريتش في انتزاع لقبي الكرة الذهبية وأفضل لاعب في العالم العام الماضي.