الرياضي يتقدم الشانفيل في نصف نهائي بطولة كرة السلة

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تقدم الرياضي بيروت مضيفه الشانفيل 1- 0 من خمس مباريات ممكنة، في الدور نصف النهائي "فاينال فور" من بطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الأولى للرجال، بفوزه عليه 83- 76، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم في قاعة مدرسة الشانفيل في ديك المحدي.

وتقام المباراة الثانية بين الفريقين الثامنة والنصف مساء بعد غد الثلاثاء في قاعة صائب سلام بالنادي الرياضي في المنارة.

وهذه الخسارة الأولى للشانفيل متصدر الدوري المنتظم على أرضه هذا الموسم.

فيما تنطلق غدا أولى مباريات سلسلة ثانية نصف النهائي بين بيروت وصيف الدوري المنتظم وهومنتمن بيروت حامل اللقب وثالث الدوري المنتظم.