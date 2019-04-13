أول خلاف بين بيريز وزيدان.. فمن سينتصر؟

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يبدو أن فترة الانسجام والتآلف بين زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وفلورنتينو بيريز رئيس النادي قد انتهت سريعا، بعد اختلاف رؤى الطرفين حول إتمام إحدى الصفقات.

وعاد زيدان في مارس الماضي لتدريب ريال مدريد لولاية ثانية، بعدما تلقى وعودا من رئيس النادي الملكي بتخصيص ميزانية كبيرة لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف موقع "Sport.es" الإسباني، أن التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد هو سبب الاختلاف بين زيدان وبيريز، حيث يعتقد هذا الأخير أن الدولي الفرنسي غير مناسب لريال مدريد في الفترة الحالية، ويرى أنه ليس هناك داع لإنفاق 150 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب، بينما يصر زيدان على إتمام هذه الصفقة.

وأشار الموقع ذاته إلى أن بيريز غير معجب بطريقة لعب بوغبا، ولم يرق له أيضا نزاع اللاعب الفرنسي مع البرتغالي جوزيه مورينيو، مدربه السابق في نادي مانشستر يونايتد.

وكان بوغبا ألمح في قت سابق إلى رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد، حيث اعتبر الدفاع عن ألوان "الميرينغي" بمثابة حلم.

ويرتبط صاحب الـ26 عاما بعقد مع مانشستر يونايتد يمتد حتى العام 2021، مع خيار التمديد لعام واحد، وسجل 11 هدفا مع 9 تمريرات حاسمة في 29 مباراة خاضها مع "الشياطين الحمر" في كافة المسابقات هذا الموسم.