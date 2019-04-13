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بعد أن أدمى عينه وأنفه.. سمولينغ يكشف ماذا قال له ميسي؟

13
APRIL
2019
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كشف مدافع مانشستر يونايتد، كريس سمولينغ، أنه تحدث إلى نجم برشلونة ليونيل ميسي بعد المباراة وتصافحا، على الرغم من أنه أدمى عين نجم الأرجنتين وأنفه.

وقال كريس سمولينغ، البالغ من العمر 29 عاما، إن الحادثة، التي وقعت خلال مباراة فريقه مع برشلونة ضمن دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا، "غير مقصودة" وأن ميسي أبلغه أنه "يعرف" أنها لم تكن مقصودة، بحسب صحيفة ذي صن البريطانية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به سمولينغ للقناة الخامسة في بي بي سي، مضيفا "لقد تحدثت إليه بعد المباراة، ولم أكن أدري في ذلك الوقت أنني تسببت بكل هذا.. لكننا تحدثنا بعد المباراة ثم تصافحنا وقال لي إنه يعلم أنه حادثة غير مقصودة".

وأشار سمولينغ أنه تحدث إلى لويس سواريز أيضا.
وأضاف قائلا "أعتقد أنه من الرائع أن تخوض معركة على الملعب ثم تجد احتراما كاملا بعد المباراة لأنك في نهاية المطاف تحاول أن تفعل ما بوسعك وتستمتع بالمباراة".

وكان سمولينغ، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع في مانشستر يونايتد، قد احتك بقوة مع ميسي أثناء الصراع على كرة مشتركة، وتسبب بإسالة دماء الأخير من الأنف والعين بعد أن ارتطمت يده بوجه اللاعب الأرجنتيني في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف على مستضيفه على ملعب "أولد ترافورد".

من جهته قال مدرب يونايتد السابق جوزيه مورينيو إن ما حدث ليس متعمدا ووصف الواقعة في تصريح لقناة "آر تي" الروسية ما حدث بين سمولينغ وميسي ليس شيئا يذكر.. هذا يحدث فقط لأنه لاعب طويل بذراع طويلة.. لا أعتقد أنه قصد ذلك".

وقال مورينيو إن الفرصة ما زالت سانحة لفريقه السابق مانشستر يونايتد للعودة في مباراة الإياب ضمن دور الـ8 في التشامبيونزليغ، والتي ستجري في برشلونة، مشيرا إلى أن مانشستر يونايتد "فريق هجومي".

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