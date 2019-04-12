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ارتفعت حدة المواجهة بين إدارة نادي الحكمة بيروت من جهة والمدير الفني السابق للفريق المدرب فؤاد أبو شقرا ومساعده كريكو كريكوريان من جهة إثر تعثر المفاوضات بينهما وعدم التوصل الى تفاهم لتحديد آلية تسديد مستحقاتهما.

وكان الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" حدد مهلة 10 نيسان الجاري لإدارة النادي لإتمام الاتفاق مع أبو شقرا وكريكوريان تحت طائلة فرض عقوبة حظر على النادي ومنعه من إتمام أي تعاقدات.

ولان الطرفان لم يتوصلا الى اتفاق فقد أبلغت الدوائر المختصة في الاتحاد الدولي المراجع اللبنانية المعنية قرارها قبل ظهر اليوم بفرض عقوبة على النادي.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بخبر استقالة اللجنة الإدارية احتجاجا على "تعنت" أبو شقرا وكريكوريان، ونقل عن رئيس النادي ايلي يحشوشي رفضه التعليق عليها، وتزامنت مع حملة شنها جمهور الحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي على أبو شقرا.

"المركزية" اتصلت بامين صندوق النادي ورئيس لجنة كرة السلة في النادي الرئيس السابق للاتحاد جورج بركات، الذي اكد "ان الإدارة في صدد تقييم الوضع في اجتماع ستعقده يوم الاثنين 15 نيسان المقبل لاتخاذ القرار المناسب".

وكان المحامي شادي سعد اصدر بوكالته عن أبو شقرا وكريكوريان بيانا جاء فيه:

"بوكالتي عن المدرب فؤاد أبو شقرا ومساعده كريكور كريكوريان، وفي سبيل توضيح الأمور كافة وإعلان الحقائق ووضع جمهور الحكمة في آخر المستجدات، أبدي ما يلي:

1. لقد صدر القرار التحكيمي عن BAT بتاريخ 4 كانون الأول 2018 لمصلحة موكلَيّ حيث تم إلزام نادي الحكمة بتسديد مستحقات الموكلين.

2. إنطلاقاً من إحترام المدربين للنادي، لم يبادرا الى طلب فرض عقوبة فورية بسبب عدم الدفع، الا بعد استلام الإدارة الجديدة لمهماتها بمدة وظهور نية لدى "بعض" أعضائها بعدم إنفاذ القرار.

3. بعد تدخل عدة اطراف في المفاوضات منهم رئيس الإتحاد اللبناني لكرة السلة الأستاذ أكرم الحلبي الذي بذل جهداً كبيراً ومشكوراً لحلّ الملف، أعرب المدرب فؤاد أبو شقرا عن إستعداده للتنازل عن جزء من حقوقه وأبدى مرونة في آلية التسديد لكن إدارة النادي لم تتجاوب على الرغم من التنازل الكبير الذي حصل.

4. طيلة فترة التفاوض كانت تصل للمدرب أبو شقرا تهديدات خطيرة تطال عائلته وحياته وكرامته وكأن البعض يعيش في دولة لا قانون فيها ولا ضوابط، الى أن انطلقت حملة منظّمة على مواقع التواصل الإجتماعي شاركت فيها صفحات رسمية يعود أمر تحريكها لأشخاص مسؤولين في النادي.

5. على الرغم من كل ذلك أبلغ المدرب أبو شقرا المعنيين أنه على إستعداد للسير في الحل والتعالي عن الكلام الجارح والتهديد غير المقبول، كل ذلك حباً للنادي الذي ضحى من أجله ولو نكر الناكرون، إلاّ أن البعض في الحكمة إستمر في حملته وتكابره غير المفهوم.

6. ان المدربين يطالبان بحقوق ثابتة وبأتعاب عن أعمال نفذاها بالكامل وأعربا عن إستعدادهما للتنازل عن جزء من حقوقهما ووافقا على آلية تقسيط. وليس صحيحاً ان المدرب ابو شقرا يطالب النادي بعقد لم ينفذه.

7. إستناداً لكل ما تقدم، وبعد الإيجابية الكبيرة التي أبداها المدرب أبو شقرا كما ومساعده كريكوريان، وبعد أن تم إبلاغ النادي بذلك بواسطة رئيس الإتحاد ومن ثم الأستاذ جورج بركات ومن بعده عضو مجلس الأمناء الأستاذ راغب حداد، إلاّ أن بعض المسؤولين في النادي نفذوا تهديداتهم بدفع الجمهور المتحمس للنادي الى شن هجوم قاس على المدرب أبو شقرا وتهديده باحتجازه في بيته.

8. إن الفيبا، وصباح اليوم بالذات، وبعد إنقضاء المهلة دون إنفاذ القرار من قبل النادي، قررت وضع حظر على النادي ومنعه من إتمام أي تعاقدات.

9. يحتفظ المدرب أبوشقرا بحقوقه كاملة لجهة ملاحقة كل من تهجم عليه وهدده على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي".