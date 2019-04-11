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بالصور: ميسي ينزف بعد تعرّضه لضربة قوية!

11
APRIL
2019
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أصيب النجم الأرجنتيني لاعب برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، بالنزيف بعد تعرضه لضربة قوية في الوجه، خلال مواجهة فريقه مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "أولد ترافورد".

وتعرض ميسي للضربة القوية من تدخل من كريس سمولينغ مدافع يونايتد.

وصرح لويس سواريز، مدرب برشلونة، بعد المباراة، قائلا: "ميسي لم يشعر براحة بعد إصابته في الوجه، سيخضع للكشف لنرى مدى الإصابة فقد كانت قوية وتركت كدمة كبيرة".

وقال سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة: "كانت ضربة قوية وتركت أثرا ونزف كثيرا، من الواضح أنه لم يكن يشعر براحة لكنه لعب بشجاعة وبأفضل طريقة ممكنة كما يفعل دائما".

يشار إلى أن ميسي كان قد تعرض للإصابة عام 2017 وسالت دماؤه واضطر إلى إكمال اللقاء والمناديل في فمه حتى حسمه بنتيجة 3-2.

وحقق برشلونة الفوز على مضيفه مانشستر يونايتد في مباراة أمس الأربعاء بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

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