برشلونة يعبر مانشستر يونايتد بنيران صديقة في ربع نهائي «الأبطال»

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فاز برشلونة بهدف دون رد على مستضيفه مانشستر يونايتد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الأربعاء، سجله لوك شو لاعب يونايتد بالخطأ في مرماه على ملعب أولد ترافورد.

ولعب سيرجيو بوسكيتس كرة ذكية إلى ليونيل ميسي في المنطقة ووجد المهاجم الأرجنتيني مساحة لنفسه جهة اليسار ولعب تمريرة عرضية إلى لويس سواريز الذي سددها برأسه لتصطدم الكرة بكتف لوك شو وتخدع الحارس ديفيد دي خيا في الدقيقة 12.

ورغم أن الحكم المساعد أشار إلى وجود تسلل في بادئ الأمر قرر حكم الفيديو احتساب الهدف.

ولاحت أخطر فرص يونايتد في الشوط الأول للبرتغالي ديوجو دالوت لكنه لم يحسن استغلال تمريرة عرضية من ماركوس راشفورد.

وعانى فريق المدرب أولي جونار سولشار في الشوط الأول لكنه تحسن بعد الاستراحة وضغط كثيرا على برشلونة لكن دون فرص واضحة للتهديف.

وكاد برشلونة يضاعف الغلة لكن سواريز سدد في الشباك الجانبية من مكان واعد بعد تمريرة رائعة من نلسون سيميدو.

ولم يخسر برشلونة على أرضه في دوري الأبطال منذ 2013.