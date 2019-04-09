رونالدو يعود إلى تدريبات "اليوفي"

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كشفت صور نشرها الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي، عودة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو للتدريبات، بعد غياب قرابة شهر عن اللعب مع الفريق.

وجاءت الأخبار السارة ظهر الثلاثاء، عندما نشر حساب يوفنتوس الرسمي على تويتر صورا للتدريبات الأخيرة قبل مواجهة أياكس أمستردام الهولندي، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وظهر رونالدو في التدريبات مع زملائه في الفريق، قبل السفر إلى أمستردام في وقت لاحق الثلاثاء، ويبدو أن رونالدو سيشارك في المباراة المرتقبة الأربعاء، بعد فترة غياب دامت أكثر من 3 أسابيع.

وتعود آخر مباراة لعبها رونالدو مع يوفنتوس إلى 13 مارس، عندما حسم مواجهة يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال، بتسجيله "هاتريك" أهل فريقه لربع النهائي.

ولا يعرف حتى الآن إذا ما كان النجم البرتغالي سيشارك من بداية اللقاء في أمستردام، أم أنه يسارك كبديل في الشوط الثاني.