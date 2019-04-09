رغم حصوله على الجنسية الإسبانية.. مساعي نجم بايرن تفشل في إقناع زيدان

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رغم حصوله مؤخراً على الجنسية الإسبانية وجواز سفر إسباني ومساعيه للعودة مرة أخرى إلى ريال مدريد، لا يبدو أن محاولات الكولومبي جيمس رودريغيز لاعب بايرن ميونيخ الألماني كافية، لإقناع الفرنسي زين الدين زيدان بإعادته للفريق بعد انتهاء إعارته للبافاري بنهاية الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة marca الإسباني أن ريال مدريد لا يخطط لعودة لاعب غير مفضل بالنسبة لزيدان، في الموسم المقبل، وأن حصول جيمس على الجنسية الإسبانية لن يغير أي شيء بالنسبة لخطط الميرينغي في الميركاتو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن رودريغيز في حالة عودته للريال لن يحتل مقعد (غير أوروبي) بقائمة الملكي، بعد نيله جواز السفر المحلي، ورغم ذلك فإن ذلك لم يقنع زيدان بإعادة الكولومبي.

كما كشفت أن الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن، لا يخطط هو الآخر لاستمرار النجم الكولومبي بفريقه خلال الموسم المقبل.

ليصبح يوفنتوس هو الوجهة الأقرب الآن لرودريغيز في الموسم المقبل، بعد أن أبدى النادي الإيطالي اهتمامه بضم اللاعب في وقت سابق، بدعم من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق، الذي يرى في النجم الكولومبي الأعسر إمكانات كبيرة ستساعده في السيدة العجوز كثيراً.

وكان رودريغيز قد رحل عن اللوس بلانكوس إلى بافاريا، في صيف 2017 معاراً لمدة موسمين، بعد أن خرج اللاعب الكولومبي من حسابات المدرب الفرنسي لأسباب فنية.

كما يوجد بند في عقده بالشراء النهائي لبايرن إذا ما أراد تفعيل هذا البند، مقابل 40 مليون يورو، وهو الأمر الذي يبدو أنه غير مرجح، خاصة مع المستوى المتوسط الذي قدمه اللاعب رفقة الفريق الألماني بالموسمين الماضيين.

ويستعد زيزو لإجراء عملية انتقالات ضخمة لتعزيز صفوف الفريق في الصيف المقبل، وإعادته لطريق الألقاب بنجوم مثل إيدين هازارد من تشيلسي وبول بوغبا من مانشستر يونايتد وساديو ماني من ليفربول، وهو ما يجعل استمرار رودريغيز خياراً صعباً، ولاسيما وعدم تماشيه مع أسلوب وطريقة لعب زيدان في قلعة السانتياغو برنابيو.

يذكر أن جيمس توج مع بايرن بالبوندسليغا وكأس السوبر الألماني، وينتظر مع فريقه هذا الموسم الفوز بلقبين على الأقل، حيث يحتل صدارة الترتيب في المسابقة المحلية، كما أنه وصل لنصف نهائي الكأس.

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