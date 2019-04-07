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مانشستر سيتي يتحضر لمباراة توتنهام بافضل طريقة!

7
APRIL
2019
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تلقى فرق مانشستر سيتي الإنجليزي دفعة معنوية كبيرة بمشاركة نجم هجوم الفريق سيرجيو أغويرو في تدريبات الفريق الجماعية، وذلك قبل المواجهة الهامة ومُرتقبة أمام فريق توتنهام، في مُنافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويستضيف السبيرز نظيره السيتيزنز يوم الثلاثاء على أرضية ملعب وايت هارت لين، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي لمُسابقة دوري الأبطال، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري على أرضية ملعب الاتحاد.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، إن النجم الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو قد عاد للظهور في تدريبات الفريق الأحد، ليُفتح بذلك باب التوقعات حول مشاركته في موقعة الثلاثاء أمام توتنهام.

كان أغويرو قد غاب عن مواجهة السيتي السبت أمام وبرايتون في المباراة التي انتهت بتفوق الفريق السماوي بهدف نظيف في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي، بسبب الإصابة.ويعد أغويرو صاحب الـ30 عامًا من أهم اللاعبين في تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للفريق السماوي، حيث شارك في 38 مباراة استطاع خلالهم تسجيل 29 هدفًا في مختلف البطولات.

ويسعى السيتي للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام في مُحاولة منه لكسر النحس الذي يُلازم الفريق في تلك المُسابقة، بينما يأمل في انتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل حاليًا الوصافة بفارق نقطتين عن ليفربول المُتصدر، ولكن السيتيزنز يمتلك مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد.يُذكر أن مانشستر سيتي قد حقق لقب كأس كاراباو، إثر فوزه المُثير على تشيلسي في المباراة النهائية بنتيجة 4-3.

 

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