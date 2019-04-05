وزارة الخارجية تهنئ مينا على منصبها الفرنكوفوني

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هنأت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان السيدة زينة مينا على تعيينها في منصب مديرة للالعاب الفرنكفونية، لتصبح بذلك اول إمرأة لبنانية تشغل هذا المنصب، وستعمل مينا في مقر المنظمة في باريس.

واشار البيان إلى ان "مينا تتمتع بخلفية علمية وثقافية واسعة، وهي تحمل شهادة دكتوراه في التربية الرياضية والادارة، وهي رياضية مثلت لبنان في الالعاب الاولمبية عام 1984 في لوس انجلوس. وشاركت في تنظيم الالعاب الفرنكفونية في لبنان التي انعقدت من 27 ايلول الى 6 تشرين الاول 2009 بعنوان " التضامن، التنوع والتميز".

واشار انه "تم التعيين نتيجة متابعة حثيثة من قبل بعثة لبنان الدائمة لدى الاونيسكو في تكريس لمسار التعاون المتجدد بين لبنان والمنظمة وتتطلع الوزارة لمزيد من التعاون مع الفرنكفونية في مجال الرياضة من اجل تحقيق التنمية المستدامة".