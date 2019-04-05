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ناديان إيطاليان يتنافسان على جوزيه مورينيو

5
APRIL
2019
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انضم نادي روما إلى مواطنه إنتر ميلان في سباق التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، حسبما أفادت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا".

وأشارت عدد من التقارير الصحفية مؤخرا إلى أن وجهة مورينيو الأقرب هي العودة لنادي إنتر ميلان الإيطالي، الذي قاده إلى تحقيق ثلاثية تاريخية عام 2010، بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.ووفقا لما نشره موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي في وقت سابق، فإن مورينيو مستعد لتخفيض مطالبه المادية من 10 ملايين يورو سنويا، والقبول بـ8 ملايين يورو من أجل العودة إلى قلعة "النيراتزوري" من جديد.

كما أكدت "سكاي سبورت إيطاليا" أن إدارة روما تحدثت مع مورينيو هاتفيا، لكن ليس هناك أي مفاوضات جادة بعد.

وتمت إقالة مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي بعد تراجع النتائج والدخول في صدام كبير مع نجوم الفريق أبرزهم الفرنسي بول بوغبا والتشيلي أليكسيس سانشيز.

روسيا اليوم
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