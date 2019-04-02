رونالدو يشيد بزيدان.. ويكشف سر نجاحه مع ريال مدريد

أشاد نجم ريال مدريد السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بمدربه السابق زين الدين زيدان، وذلك في مقابلة بفيلم وثائقي يتناول مسيرة "زيزو" في عالم كرة القدم.

وسيسلط الفيلم الضوء على دور زيدان في تألق "النادي الملكي"، فضلا عن أسباب تميز أسطورة كرة القدم الفرنسية، عبر مقابلات عديدة مع لاعبين تدربوا على يديه، وزملاء لعبوا إلى جانبه.

وذكر موقع "بي سوكر" الرياضي، أن رونالدو ذكر العديد من محاسن زيدان في الفيلم، حيث قال: "أجاد زيدان إدارة الفريق بطريقة ذكية، وهو أمر صعب نظرا لرغبة الجميع في اللعب قدر المستطاع".

وأضاف رونالدو: "عرف زيدان كيف يقحم جميع اللاعبين في اللعب ويجعلهم منخرطين كفريق واحد".

وتدرب رونالدو لموسمين ونصف تحت قيادة زيدان، قبل أن يرحل لنادي يوفنتوس الإيطالي، بالتزامن مع استقالة المدرب الفرنسي في الصيف المنصرم.