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جماهير مالطا تهاجم راموس بسبب صلاح

29
MARCH
2019
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هاجمت جماهير مالطا اللاعب الإسباني سيرجيو راموس أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في مواجهة ضد مضيفه مالطا، التي انتهت بفوز الأول 2-0، في لقاء بتصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2020".
العالم - رياضة

وقامت جماهير مالطا بمهاجمة راموس خلال المباراة عن طريق صافرات قوية عند لمسه للكرة، وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن سبب الهجوم يعود لما حدث بين راموس والنجم المصري صلاح في نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول.


وأشارت الصحيفة إلى أن جماهير مالطا مرتبطة بالمملكة المتحدة، والدوري الإنجليزي الممتاز بشكل كبير، حيث يعد ليفربول هو النادي الأكثر جماهيرية لديها، يأتي بعده مانشستر يونايتد، ويبدو أن الجماهير لم تنس واقعة إصابة راموس لصلاح في النهائي الأوروبي، وهو ما دفعها لمهاجمته خلال المواجهة.

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