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الأرجنتين تخسر نصف مليون يورو بسبب غياب ميسي

26
MARCH
2019
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من المؤكد ان يخسر الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم مكافأة قدرها نصف مليون يورو بسبب غياب مهاجمه ليونيل ميسي عن المباراة الودية التي ستجمع الأرجنتين والمغرب على استاد مدينة طنجة اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما أكدته تقارير إعلامية، فإن الاتحاد المغربي لكرة القدم تكفل بكامل تكاليف البعثة الأرجنتينية مع رصد مكافأة قدرها مليون يورو للاتحاد الارجنتيني من أجل موافقته على إقامة مباراة إعدادية تجمع المنتخبين، مشترطاً مشاركة ليونيل ميسي للحصول على مكافأة تقدر بمليون يورو ، أما في حال غيابه فلن يحصل الأرجنتينيون إلا على 500 ألف يورو.

وكان الاتفاق بين الاتحادين المغربي والأرجنتيني قد تم إقراره قبل ان يقرر ميسي العودة إلى صفوف منتخب بلاده ، حيث غاب عن التمثيل الدولي منذ بطولة كأس العالم التي اقيمت في روسيا الصيف الماضي، ولكنه عاد للركض مجدداً في المباراة التي جمعت الأرجنتين وفنزويلا بالعاصمة الإسبانية مدريد، والتي خسرها أبناء "التانغو" بثلاثة اهداف لهدف.

يشار الى أن ميسي تعرض لإصابة تقرر على اثرها غيابه عن المواجهة الودية امام المغرب ، والعودة إلى برشلونة لتلقي العلاج والخضوع لبرنامج تأهيلي.

elaph

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