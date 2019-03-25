رونالدو يخرج مصابا قبل ربع نهائي أبطال أوروبا

A + A -

تلقى المنتخب البرتغالي لكرة القدم ضربة موجعة بإصابة نجمه وقائده وهدافه كريستيانو رونالدو بعد نصف ساعة من مباراته ضد ضيفه الصربي في لشبونة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

وتعرض رونالدو العائد الجمعة إلى صفوف منتخب بلاده للمرة الأولى منذ المونديال الروسي، إلىالإصابة عندما حاول الانطلاق بسرعة قبل أن يشير إلى الطاقم الطبي بضرورة استبداله فترك مكانه لجناح بنفيكا بيتزي في الدقيقة 31.

وجاءت إصابة رونالدو التي تبدو في فخذه الأيمن، قبل أسبوعين من مواجهة فريقه يوفنتوس الإيطالي لأياكس أمستردام الهولندي في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في العاشر من أبريل المقبل.

Skynews