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"ماركا": زيدان بدأ العمل من أجل "الهدف المستحيل"

24
MARCH
2019
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لم يبق الكثير أمام ريال مدري في موسم 2018-2019، لكن المدرب زين الدين زيدان متحمس ويسعى إلى الفوز في كل مباراة، من الآن حتى نهاية الموسم.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الأحد، أنه مازال أمام النادي الملكي 10 مباريات في الدوري الإسباني، يسعى زيدان إلى الفوز بها جميعا، بعدما استطاع تحقيق الفوز في أولى مبارياته مع الريال، الأسبوع الماضي، أمام سيلتا فيغو 2- صفر.

وقد يبدو هذا الهدف طموحا للغاية، لكنه ليست مستحيلا، إذ حقق المدرب الفرنسي شيئا مماثلا في منتصف موسم 2015-2016.

ومع فوزه بـ 12 مباراة متتالية في ذلك الموسم، شكّل زيد الدين زيدان والريال ضغطا كبيرا على الغريم التقليدي برشلونة، الذي لم يتمكن من الفوز باللقب إلا في اليوم الأخير.

وحافظ النادي الملكي على هذا المستوى المثير للإعجاب، واستطاع المواظبة عليه ليفوز بالدوري في الموسم التالي 2016-2017.

ويتخلف ريال مدريد عن غريمه التقليدي برشلونة بفارق 10 نقاط بعد 28 جولة، مما يعني أن البطولة لم تحسم فعليا بعد، إذ تتبقى 30 نقطة متاحة لكل فريق.

ويهدف زيدان بالطبع إلى الضغط على برشلونة ومدربه إرنستو فالفيردي، انتظارا لسقطات كتالونية قد يحقق بها الإنجاز الذي يعد الكثيرون مستحيلا، ولكن بشرط عدم تفريط ريال مدريد في أي نقطة.

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