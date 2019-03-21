أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه سيرفع قيمة التذاكر المخصصة لجماهير برشلونة القادمة إلى استاد أولد ترافورد عندما يستضيف بطل إسبانيا في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليقلل تكلفة التذاكر لمشجعيه عند السفر إلى كتالونيا لحضور مباراة الإياب.

وتم إبلاغ يونايتد، الذي خصصت لمشجعيه 4610 تذاكر لمباراة الإياب في كامب نو، من منافسهبرشلونة بأن سعر تذكرة مباراة الإياب لمشجعي النادي الإنجليزي سيكون 134 دولارا، فيما اعتبرتها وسائل إعلام بريطانية أغلى تذكرة لمباراة ليونايتد بعيدا عن المباريات النهائية.

وردا على ذلك رفع يونايتد قيمة التذاكر المخصصة لمشجعي برشلونة المتجهين إلى استاد أولد ترافورد لتصل إلى نفس القيمة.

وسيستغل يونايتد الربح الزائد في دعم تذاكر مشجعيه في لقاء الإياب لتتقلص القيمة إلى 75 جنيها إسترلينيا (98.4 دولار).

وقال يونايتد في بيان: "بشكل مشابه لما حدث في مواجهة فالنسيا في دور المجموعات وفي مباراة إشبيلية خارج أرضنا في الموسم الماضي اضطررنا مجددا لاتخاذ القرار الأصعب بتحديد أسعار التذاكر لجماهير برشلونة في أولد ترافورد بنفس القيمة التي حددها برشلونة لنا في مباراة الإياب".

وأضاف: "سنستغل الربح الإضافي في تخفيض سعر التذاكر بقيمة 27 جنيها إسترلينيا لكل مشجع مسافر (إلى برشلونة)".

ويخوض يونايتد مباراة الذهاب في أولد ترافورد يوم العاشر من أبريل، ثم تقام مباراة الإياب في كامب نو يوم 16 من نفس الشهر.

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