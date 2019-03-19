living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الوحش الأيرلندي" يغازل رونالدو.. ويرد على إبراهيموفيتش

19
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف المقاتل الأيرلندي كونور ماكغريغور عن علاقته بعالم كرة القدم، ونجومه المفضلين في "الساحرة المستديرة"، معربا عن إعجابه بنجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو،

وأشار ماكغريغور إلى أنه لعب سابقا في مركز الهجوم وخط الوسط، واصفا أسلوبه بأنه كان "قتاليا".

وفيما يتعلق بتركه لعالم الكرة وتحوله لرياضة الفنون القتالية المختلطة، قال المقاتل الأيرلندي: "لعبت لصالح يلوستون سلتيك وكروملين يونايتد، إلا أن حلمي وشغفي كان نحو الرياضات القتالية، رغم إصرار مدربي على إمكانية تألقي إن استمريت في ممارسة كرة القدم".

وأثنى ماكغريغور على مهاجم "السيدة العجوز" رونالدو، واصفا إياه بـ"الظاهرة"، مضيفا: "هو بلا شك متألق في ميدان الرياضة وكذلك الأمر بالنسبة لمضمار الأعمال. رونالدو شخص ملتزم وقد ألهم وحفز أعدادا كبيرة من الأطفال حول العالم للعب الكرة".

وتابع: "لا نستطيع إنكار تألقه رغم أنه في سن الرابعة والثلاثين. انظروا إلى ما فعله في مباراته الأخيرة بدوري الأبطال عندما سجل ثلاثة أهداف في مرمى فريق يعتبر واحدا من الأقوى دفاعيا في القارة العجوز، وهو نادي أتلتيكو مدريد".

وردا على سؤال حول أسطورة الكرة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش الذي قارن نفسه بالنجم الأيرلندي قائلا إن "ماكغريغور هو زلاتان في الفنون القتالية المختلطة"، أجاب ماكغريغور: "أحترم هذا اللاعب لكنني أخبره بأن هناك ماكغريغور واحد في الفنون القتالية المختلطة. إن كان زلاتان يود أن يصبح نسخة من ماكغريغور في عالم الكرة فأتمنى له حظا طيبا في ذلك. أرحب به وببول بوغبا إن أرادوا أن يتمرنوا معي".

كما تطرق ماكغريغور إلى نادي مانشستر يونايتد، الذي يعتبره فريقه المفضل، مثنيا على المدرب أولي غونار سولسكاير، معتبرا أنه "استطاع أن يخرج طاقات اللاعبين ويدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout