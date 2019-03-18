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هاتريك ميسي يقود برشلونة للابتعاد في صدارة الليغا

18
MARCH
2019
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أحرز ليونيل ميسي ثلاثة أهداف ليبتعد برشلونة بصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفارق عشر نقاط عقب الفوز 1/4 على مستضيفه ريال بيتيس يوم أمس الأحد.

ورفع برشلونة رصيده إلى 66 نقطة بفارق عشر نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي خسر 2/0 أمام أتلتيك بيلباو السبت فيما يأتي ريال مدريد ثالثا وله 54 نقطة.

وافتتح ميسي التسجيل بطريقة معتادة من ركلة حرة في الدقيقة 18 قبل أن يضاعف الفارق في نهاية الشوط الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف لويس سواريز الهدف الثالث بطريقة رائعة بعدما راوغ أكثر من مدافع وسدد في الشباك في الدقيقة 63.

وقلص لورين مورون الفارق لبيتيس، صاحب المركز الثامن برصيد 39 نقطة، قبل ثماني دقائق من النهاية.

لكن كان هناك المزيد من الوقت ليضيف ميسي من لمساته الساحرة عندما تلقى تمريرة إيفان راكيتيتش وسدد بطريقة مذهلة من فوق الحارس من داخل منطقة الجزاء لتصطدم الكرة بأسفل العارضة إلى داخل الشباك في الدقيقة 85.

وكاد اللاعب الأرجنتيني أن يضيف الهدف الرابع إلى رصيده من آخر لمسة في المباراة لكن تسديدة ارتدت من القائم.

وثأر برشلونة من خسارته على أرضه 4/3 أمام بيتيس في نوفمبر وهي المواجهة التي شهدت تسجيل ميسي هدفين.

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