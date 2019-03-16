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هذا ما قاله محمد صلاح عن هجوم نيوزيلندا

16
MARCH
2019
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قدم نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تعازيه لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا الجمعة، وذلك في رسالة عاطفية نشرها على حسابه في تويتر.

ووصف محمد صلاح الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية وأودى بحياة 49 شخصا، بأنه "شر خالص"، وفقا لما ذكرته صحيفة ذي ستار البريطانية.

وكتب صالح في حسابه الشخصي على تويتر مغردا "أنباء مفزعة ترد من نيوزيلندا هذا الصباح.. أتقدم بأحر التعازي لأسر أولئك الضحايا الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم في هذا العمل من الشر الخالص".

ولقيت تغريدة صلاح إعجاب أكثر من 100 ألف شخص، فيما أعاد ما يزيد على 18 ألفا من متابعيه نشرها وتغريدها، كما يظهر حسابه الشخصي على تويتر.

وكان الأسترالي برينتون تارانت (28 عاما) قد بث بشكل مباشر على فيسبوك، هجومه الدامي على مسجد النور في كرايست تشيرتش، الذي أدى إلى مقتل وإصابة 69 شخصا.

وإثر ذلك، دعا وزير الداخلية البريطاني ساجد جافيد شركات التواصل الاجتماعي إلى العمل على وقف نشر التطرف.

وقال جافيد إن "أنتم مطالبون ببذل مزيد من الجهد من أدل وقف التطرف العنيف الذي يجري ترويجه على منصاتكم" في إشارة إلى يوتيوب وغوغل وفيسبوك وتويتر.

وأضاف "تحلوا ببعض المسؤولية.. كفاية تعني كفاية".

من ناحيتها، عبرت الملكة إليزابيث الثانية، وهي ملكة نيوزيلندا أيضا، عن حزنها العميق جراء هجوم نيوزيلندا الدامي، وقدمت تعازيها والأمير فيليب إلى أسر الضحايا وأصدقائهم.

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