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مونديال 2022.. فيفا يصدم قطر بـ"قرارات جديدة"

15
MARCH
2019
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أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، في ميامي برفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 بقطر من 32 إلى 48 بحسب ما أعلنه رئيسه جاني إنفانتينو.

وأوضح إنفانتينو أن قرارا نهائيا بخصوص هذه الزيادة، التي سترفع عدد المباريات من 64 إلى 80 ويتطلب ضرورة استقبال بلد مجاور لقطر لبعضها، سيتخذ خلال مؤتمر فيفا في باريس بيونيو المقبل.

وتمت دعوة أعضاء مجلس الفيفا لاتخاذ قرار بشأن دراسة الجدوى التي أجراها الاتحاد الدولي، تؤيد الانتقال إلى 48 منتخبا بدءا من مونديال قطر، بدلا من اعتماد هذا النظام في مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وصوت 30 عضوا في المجلس على إمكانية إقامة مونديال قطر 2022، مع رفع عدد المشاركين إلى 48 منتخبا في حال استضافة دولة مجاورة لعدد من المباريات، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ووفقا لدراسة جدوى من قبل الاتحاد الدولي، فإن توسيع عدد المشاركين سيؤمن "بين 300 و400 مليون دولار كعائدات إضافية، بينها 120 مليون دولار حقوق نقل تلفزيوني، و150 مليون دولار حقوق تسويق، و90 مليون دولار من بيع التذاكر".

و"ستؤدي هذه الخطوة إلى زيادة عدد المباريات من 64 إلى 80، مما يعني أن الإمارة الخليجية الصغيرة لن تكون قادرة لوحدها على الاستضافة، لذا يجب ان تقام مباريات خارج قطر في دولة مجاورة".

وصادق مجلس فيفا أيضا على استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "الفار" في كأس العالم للسيدات المقررة صيف هذا العام في فرنسا، واستخدمت التقنية للمرة الأولى في بطولة دولية كبيرة الصيف الماضي في كأس العالم في روسيا.

كما قرر فيفا أيضا توسيع كأس العالم للأندية، التي ستحل بدلا من كأس القارات للمنتخبات، إلى 24 فريقا في عام 2021.

وقال رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو "أنا سعيد جدا" وذلك عقب تأكيده مخططات هذه البطولة التي أكدت رابطة الأندية الأوروبية مقاطعتها في حال المصادقة على إقامتها في يونيو ويوليو 2021.

وأكدت رابطة الأندية الأوروبية، التي تمثل 232 ناديا أوروبيا ويرأسها الإيطالي، أندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي في رسالة وجهتها لرئيس فيفا، إنفانتينو، وحصلت عليها "فرانس برس": "رفضها القاطع للمصادقة على توسيع كأس العالم للأندية".

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