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في مؤتمر صحفي.. بيريز يعلن خطة ضم نيمار ومبابي إلى ريال مدريد!

12
MARCH
2019
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يبدو أن تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني من جديد مع المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان سيجعل من سوق الانتقالات الصيفية مشتعلة للغاية في وقت مبكر منذ الآن وحتى نهاية الموسم الحالي 2018-19.

فقد أثار فلورنتينو بيريز رئيس نادي العاصمة الإسبانية مدريد نار الشائعات حول اللاعبين الذين يرغب في التحرك من أجل التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم صفوف الفريق وإحداث ثورة كُبرى في صفوف الفريق للعودة للمنافسة على الألقاب من جديد.

في حين تلقى بيريز دعوة من أجل حضور حفل خيري يُقيمه لاعب خط الوسط الإسباني إستيبان غرانيرو نجم نادي إسبانيول الحالي ليتلقى سؤالًا حول الصفقة الكُبرى المحتملة في نهاية الموسم."نيمار ومبابي"

سئل بيريز عن اللاعب المُفضل له بين البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي نجميّ باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل استعادة عصر الـ"غالاكتيكوس" من جديد في السنوات القادمة.

الرد من بيريز جاء ناريًا للغاية على هذا السؤال، حيث قال " إذا أعطوني الخيار من سأختار، نيمار أم مبابي؟ كلاهما ".وخلال المؤتمر الصحفي لتقديم زين الدين زيدان مديرًا فنيًا جديدًا لنادي العاصمة الإسبانية مدريد، تحدث بيريز عن النجم الفرنسي صاحب الـ20 عامًا أيضًا وإمكانية إقناعه بالقدوم إلى مدريد عن طريق زيدان.

كلمات بيريز عن مبابي في مؤتمر تقديم زيدان جاءت كالتالي " زيدان فرنسي إذًا يُمكنه التحدث مع مبابي ليقنعه صحيح؟ (يضحك) ".

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