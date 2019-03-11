من هم أبرز خلفاء ميسي ورونالدو

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تعيش كرة القدم خلال العشر سنوات الأخيرة تحت سيطرة الثنائي الأفضل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، ولكن مع تقدم عمر أفضل نجميين فى العالم، بدأ الحديث عن خلفائهم في المستقبل.

وتبرز العديد من النجوم الصاعدة بقوة في كرة القدم خلال الفترة الأخيرة، والتي يتنبأ لهم المتابعين لكرة القدم العالمية، حمل عرش كرة القدم مع نهاية مشوار ميسي ورونالدو فى الملاعب.

التقرير التالي يستعرض أبرز خلفاء ميسي ورونالدو في المستقبل:

محمد صلاح

نجح النجم المصري لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في مزاحمة نجوم الصف الأول، منذ انضمامه إلى الريدز في صيف عام 2017 من روما الإيطالي، وحقق العديد من الأرقام القياسية منذ عودته إلى الدوري الإنجليزي، بجانب تتويجه هدافا للبريميرليج، وحصوله على أفضل لاعب في إنجلترا 2018.

إيدن هازارد

يعد النجم البلجيكي لفريق تشيلسي الإنجليزي أحد أبرز نجوم كرة القدم في الفترة الحالية، بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب رفقة البلوز منذ انضمامه عام 2012 من ليل الفرنسي، الأمر الذي جعله يتصدر قائمة اهتمامات ريال مدريد الإسباني لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.

كيليان مبابي

خطف الصاروخ الفرنسي لفريق باريس سان جيرمان صاحب الـ 19 عاما الإنظار إليه بشدة، بعد تألقه الشديد خلال مونديال روسيا الأخير، ومساعدة منتخب بلاده فى التتويج بلقب البطولة للمرة الثانية فى تاريخه، وأصبح محط أنظار العديد من عمالقة أندية أوروبا، التي ترغب في الحصول على خدماته.

باولو ديبالا

يعد النجم الأرجنتيني مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي أحد أهم المواهب اللامعة في أوروبا خلال الوقت الحالى، بعد نجاحه في قيادة اليوفى خلال أخر 3 سنوات للتتويج بالثنائية المحلية، وعلى الرغم من وصول النجم البرتغالي رونالدو إلى فريق السيدة العجوز، إلا أنه لا يزال أبرز نجوم الفريق.

فينيسيوس جونيور

نجح الشاب البرازيلي لاعب ريال مدريد الإسبانى وصاحب الـ 18 عاما، في خطف الأنظار إليه بشدة خلال الفترة الأخيرة مع الفريق الملكي، خاصة منذ قدوم المدرب الأرجنتينى سانتياجو سولاري، الذي منحه الثقة، وأصبح عنصرا رئيسيا في تشكيل الفريق على حساب النجم الويلزي جاريث بيل.

فيليب كوتينيو

على الرغم من تراجع نجومية البرازيلي هذا الموسم مع برشلونة، بعد انتقاله إليه في الميركاتو الشتوي قبل الماضي في صفقة قياسية بتاريخ الفريق الكتالوني، إلا أن النجم البرازيلي يعد أبرز المواهب التي تنتظر منها الجماهير تقديم مستويات قوية في السنوات المقبلة.

سيرجيو أجويرو

واصل النجم الأرجنتيني ومهاجم فريق مانشستر سيتي تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي، من خلال قيادته السيتي لتحقيق نتائج مبهرة في البريميرليج هذا الموسم، ليستعيد مهاجم التانجو بريقه تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، والذي أثر كثيرا في طريقة لعب أجويرو خلال أخر موسمين.