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بعد 9 أشهر.. زيدان يعود رسميا لريال مدريد

11
MARCH
2019
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الاثنين، إقالة المدير الفني الحالي للفريق، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، وعودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق بعد 9 أشهر من استقالته.

وقال النادي الملكي في بيان "قررت اللجنة الإدارية تعيين زين الدين زيدان مدربا لريال مدريد بأثر فوري، حتى نهاية الموسم والأعوام الثلاثة التالية، حتى يونيو 2022".

وقاد زيدان ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا لثلاث مرات متتالية في إنجاز لا سابق له قبل أن يستقيل في مايو الماضي.

وانهار موسم ريال مدريد بأكمله في غضون أسبوع بعد خسارتين متتاليتين في لقاء القمة أمام الغريم برشلونة ليخرج بعد الهزيمة الأولى من كأس ملك إسبانيا، ويتسع الفارق بينه وبين غريمه متصدر الدوري الإسباني بعد اللقاء الثاني إلى 12 نقطة.

وخرج النادي الملكي أيضا من دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام آياكس أمستردام في اياب دور 16 يوم الثلاثاء الماضي.

وحل جولين لوبتيغي المدرب السابق لمنتخب إسبانيا بديلا لزيدان، لكنه أقيل في أكتوبر الماضي ليتولى سولاري المسؤولية في سانتياغو برنابيو.

وستتمثل مهمة زيدان في مدريد حاليا في إبقاء الفريق ضمن الأربعة الاوائل لضمان التأهل لدوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

ويحتل ريال المركز الثالث قبل 11 جولة على النهاية ويتقدم بفارق 10نقاط على صاحب المركز الخامس.

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