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حركة "مشينة" من مورينيو لبيريز قد تبعده عن "الملكي"

9
MARCH
2019
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تحدثت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن حادثة قديمة بين رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، والمرشح الأول لتدريب النادي، جوزيه مورينيو، قد تحول دون عودة الأخير إلى سنتياغو برنابيو.

وقالت الصحيفة إن العلاقة كانت "متأزمة" بين ريال مدريد، ونادي مورينيو وقتها، مانشستر يونايتد، في ظل ملاحقة الأخير للتعاقد مع نجم "الملكي" غاريث بيل.

وخلال لقاء الفريقين في مدينة سانتا مونيكاالأميركية، استعدادا للموسم الكروي صيف 2017، أكد شهود عيان أن مورينيو قام بتوجيه حركة "مشينة" بإصبعه تجاه بيريز، ولم تذكر الموقف الذي دفع بالمدرب البرتغالي "المشاكس" للقيام بتلك الحركة.

وقالت الصحيفة إن الحركة "المشينة" تركت أثرها على الرئيس فلورنتينو بيريز، وأدت لانهيار العلاقة بين مورينيو وريال مدريد.

وتأتي هذه الأخبار بعد ظهور أنباء تؤكد ان النادي "الملكي" قرر التعاقد مع مورينيو لتدريب النادي لفترة ثانية، بعد أن درب الفريق بين أعوام 2010 و2013.

وقد تكون النتائج "الكارثية" للـ"ميرينغي" قد أنست بيريز الحركة المشينة، أو ربما جعلته يتناسى الحركة، في سبيل حفظ ماء الوجه وتعيين المدرب المخضرم.

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