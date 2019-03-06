living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مكالمة هاتفية قد تعيد زيدان إلى ريال مدريد

6
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها نادي ريال مدريد الإسباني في معقله أمام أياكس الهولندي، وخروجه مطأطئ الرأس من دوري الأبطال، ذكرت تقارير صحفية أن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، اتصل بالمدرب السابق للنادي الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان، سعيا لإعادته.

وذكرت التقارير أن بيريز يريد إعادة زيدان إلى منصب المدير الفني، بدءا من شهر حزيران المقبل.

وذكر برنامج "خوجونيس"، الذي تبثه إذاعة راديو "لا سيستا" الإسبانية، أن إدارة النادي الملكي ستطيح، على الأغلب، بالمدرب الحالي، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، قبل مباراة الفريق يوم الأحد المقبل أمام بلد الوليد.وأكد البرنامج أن هذا دفع بيريز للاتصال بزيدان، الذي استقال قبل نحو 9 أشهر، بعد أن أحرز إنجازات تاريخية مع النادي، أبرزها حصوله على كأس أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

ومنذ استقالته، لم يقم "زيزو" بتدريب أي ناد آخر، مما يشكل بارقة أمل لإدارة ريال مدريد، بشأن إمكانية إقناعه بالعودة.

وفي سبيل تحقيق ذلك، ستمنح إدارة "الملكي" النفوذ الكامل لزيدان، لاختيار اللاعبين الذين يجب عليهم الرحيل عن الفريق، كما ستكون له الكلمة الأساسية في صفقات النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حسب ما ذكر موقع "آس".

وأشار البرنامج الإذاعي إلى أنه في حال عدم عودة زيدان، فإن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق أيضا للنادي، يشكل الخيار الثاني، خاصة وأنه أيضا لا يدرب أي فريق حاليا، وذلك بعد إقالته من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل حلول عام 2019.

المصدر: سكاي نيوز عربية

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout