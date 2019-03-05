living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تقرير يفصح عن تفاصيل عقد ميسي.. و"أسرار خفية"

5
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت تقارير صحفية عن القيمة الحقيقية لصفقة انتقال لاعب برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكذلك عن راتبه الفعلي في الأسبوع الواحد.

وبموجب العقد، فإن راتب ميسي الأسبوعي يصل إلى 656 ألف دولار، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وبموجب الشرط الجزائي لأي صفقة انتقال محتملة لميسي من ناديه برشلونة الإسباني، فإنه يتوجب على النادي المشتري أن يدفع مبلغا لا يقل عن 821 مليون دولار، بحسب العقد الذي وقعه الموسم الماضي.

ويكشف هذا العقد والشرط الجزائي عزم برشلونة الاحتفاظ بلاعبه الفذ في ملعب كامب نو.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة انتقال ميسي حاليا، أو "قيمته الفعلية" اليوم، تقل كثيرا عن المبلغ الذي نص عليه العقد الذي ينتهي في عام 2021.

ويعتقد موقع "ترانسفير ماركت" المعني بأرقام كرة القدم، أنه في حال أراد فريق شراء خدمات ميسي، فإن القيمة الفعلية للانتقال تقدر بحوالي 188 مليون دولار فقط، وهو مبلغ يقل كثيرا عما ورد في الشرط الجزائي.

يشار إلى أن ميسي أحرز 585 هدفا خلال 671 ظهورا له مع العملاق الإسباني.

ويرى محللون أن ميسي (31 عاما) قد يترك برشلونة، إلا إن كثيرين يرون أن ابتعاده عن كامب نو أشبه بالمستحيل، خصوصا وأنه يلعب له منذ صغره، حيث شارك في أول ظهور قبل 15 عاما.

skynewsarabia

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout