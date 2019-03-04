رونالدو غاضب من وضع اليوفي ومن المدرب اليغري

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تخطى نادي يوفنتوس منافسه فريق نابولي بنتيجة 2 - 1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الساو باولو ضمن منافسات الكالتشيو الإيطالي.

البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم اليوفي بدا غاضبا من أداء الفريق في الشوط الثاني حيث سيطر نابولي على جميع مجريات المباراة بعد طرد بيانيتش ورغم طرد حارس مرماه في الشوط الأول.

صحيفة كالتشيو ميركاتو اكدت ان رونالدو طلب من لاعبي فريقه الهجوم في الشوط الثاني وإنهاء اللقاء بتسجيل المزيد من الاهداف وعدم الدفاع.

وظهر رونالدو يصرخ في وجه أليغري في الشوط الثاني بعدما كان يضغط على دفاع نابولي بمفرده وطلب منه أن يتقدم اللاعبين وعدم إطاحة الفرصة للضغط على دفاع اليوفي.