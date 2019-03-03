بيكيه يستفز جمهور ريال مدريد ويعترف "بالحركة"

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لم يخلُ "كلاسيكو" ليلة السبت، بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، من المشاهد الدرامية المثيرة للجدل، كان أبرزها شجار القائدين ليونيل ميسي وسيرجيو راموس، ثم حركة جيرارد بيكيه لجمهور "الملكي".

وبعد مواجهة عنيفة بين راموس وميسي في نهاية الشوط الأول، بدأ مدافع برشلونة بيكيه بتحريك يديه بطريقة "استفزازية" باتجاه جمهور ريال مدريد، وهو في طريقه للخروج من الملعب.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، قام بيكيه بحركة "الكلام الكثير" بيديه، في إشارة قلة احترام لجمهور ريال مدريد، الذين علت أصواتهم بعد خشونة راموس مع ميسي.

وعندما سؤل مدافع برشلونة عن الحركة قال: "عملت حركة الفم المتكلم لأنهم يتذمرون كثيرا ثم يصفر الحكم في مصلحتهم".

ولا تعتبر هذه الحركة غريبة على بيكيه، الذي هاجم ريال مدريد علنا مرات عديدة، وتجمعه مع جماهير "الملكي" عداوة مستمرة منذ أعوام.

وانتصر برشلونة في لقاء "الكلاسيكو" بنتيجة 1-0، وهو ثالث انتصار لبرشلونة على ريال مدريد هذا الموسم، بعد انتصاره 5-1 و3-0 في لقائي الدوري والكأس السابقين.