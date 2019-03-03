living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيكيه يستفز جمهور ريال مدريد ويعترف "بالحركة"

3
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

لم يخلُ "كلاسيكو" ليلة السبت، بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، من المشاهد الدرامية المثيرة للجدل، كان أبرزها شجار القائدين ليونيل ميسي وسيرجيو راموس، ثم حركة جيرارد بيكيه لجمهور "الملكي".

وبعد مواجهة عنيفة بين راموس وميسي في نهاية الشوط الأول، بدأ مدافع برشلونة بيكيه بتحريك يديه بطريقة "استفزازية" باتجاه جمهور ريال مدريد، وهو في طريقه للخروج من الملعب.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، قام بيكيه بحركة "الكلام الكثير" بيديه، في إشارة قلة احترام لجمهور ريال مدريد، الذين علت أصواتهم بعد خشونة راموس مع ميسي.

وعندما سؤل مدافع برشلونة عن الحركة قال: "عملت حركة الفم المتكلم لأنهم يتذمرون كثيرا ثم يصفر الحكم في مصلحتهم".

ولا تعتبر هذه الحركة غريبة على بيكيه، الذي هاجم ريال مدريد علنا مرات عديدة، وتجمعه مع جماهير "الملكي" عداوة مستمرة منذ أعوام.

وانتصر برشلونة في لقاء "الكلاسيكو" بنتيجة 1-0، وهو ثالث انتصار لبرشلونة على ريال مدريد هذا الموسم، بعد انتصاره 5-1 و3-0 في لقائي الدوري والكأس السابقين.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout