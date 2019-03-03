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فيفا يقر 7 تعديلات جديدة على قوانين كرة القدم

3
MARCH
2019
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أقر مجلس الاتحاد الدولى لكرة القدم اليوم السبت مجموعة من التعديلات الجديدة على قواعد كرة القدم، والتى سوف يتم تطبيقها بداية من أول شهر يوليو القادم.

 

جاءت التعديلات الجديدة التى أقرها فيفا بحسب شبكة "سكاى سبورتس"على النحو التالى:

1- إلغاء الهدف إذا لمست الكرة يد المدافع داخل منطقة الجزاء، ونتج عنها هدف سواء متعمدًا أو لا.

 

2- اللاعب المستبدل، ليس محتما عليه الخروج من منتصف الملعب، بل يغادر من أقرب نقطة له.

 

3- اللاعبون أصبح مسموح لهم لمس الكرة داخل منطقة الجزاء، فى ركلات المرمى.

 

4- أصبح بإمكان الحكم إشهار البطاقات الصفراء أو الحمراء للجهازين الفني والإداري للفرق، وليس الطرد شفهيًا، عكس ما كان يحدث سابقا.

 

5- إذا لمست الكرة الحكم في إحدى الهجمات، بإمكانه إجراء إسقاط للكرة، على عكس ما كان يحسب من قبل بأن الحكم مثل الهواء.

 

6- حارس المرمى مطالب بوضع قدم واحدة على خط المرمى، في ركلات الجزاء.

 

7- اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه اللاعبين الذين يثيرون المشاكل في الحائط البشرى خلال الركلات الثابتة.

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